Salerno | controlli per le Luci | pugno duro contro la sosta selvaggia

Salerno – Continua anche da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno l'attività per assicurare ordine e sicurezza durante il periodo di Luci d'Artista. Ieri in un'operazione di controllo sono state elevate 13 contravvenzioni per sosta vietata con 9 rimozioni di auto nel centro cittadino. Al lavoro il nucleo Radiomobile, con la Cio del 12esimo Reggimento Sicilia ed alla Polizia Locale di Salerno ha provveduto ad una specifica attività di controllo della circolazione stradale. Un'attività volta anche a sensibilizzare sul rispetto del codice della strada, specialmente nelle zone "calde" per Luci d'Artista. Le infrazioni potrebbero costituire un serio problema poiché potenziale intralcio ai mezzi di pubblico soccorso. Basti pensare ad un malore in mezzo al fiume di persone e un'autoambulanza impossibilitata a raggiungerla.

