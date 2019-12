Mes | il sondaggio sul fondo salva-Stati | sei italiani su dieci non sanno che cosa sia

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Mes, spread, bail in. Distiamo parlando? La stragrande maggioranza deglinon ha capito l' argomento principale di queste ultime settimane. Giornali, dibattiti televisivi ed interventi sui social dei politici sul Mes scatenano i "tifosi" politici, senza tuttavia far comprendere un tubo

matteosalvinimi : #Salvini: se la Lega rimane saldamente primo partito non credo che gli italiani siano tutti scemi. Le sardine? Mi m… - LegaSalvini : ++ Sondaggio Swg per Mentana, effetto Mes. Lega unica a crescere: l'incredibile exploit di Salvini ++ - InvictusRevenge : Mes, sondaggi preoccupanti: sei italiani su 10 non sanno cos'è -