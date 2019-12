Volley | Mondiale per Club 2019 | Civitanova | la Finale è a un passo Semifinale agevole

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Trae ladelperdimaschile c’è soltanto un piccolo ostacolo: il modesto Al-Rayyan, compagine qatarina che non ha i mezzi tecnici per mettere in difficoltà i cucinieri in una semiche non sembra poter regalare particolari sorprese. I Campioni d’Europa scenderanno in campo domani sera (ore 21.00) a Betim (Brasile) per affrontare i mediorientali che hanno già travolto con un secco 3-0 nell’incontro d’apertura del round robin, la differenza tecnica tra le due squadre è davvero troppo elevata e il match si preannuncia a senso unico con i Campioni d’Italia desiderosi di chiudere i conti nel minor tempo possibile per poi lanciarsi verso l’atto conclusivo della rassegna iridata da disputare contro la vincente del confronto tra Sada Cruzeiro e Zenit Kazan. I biancorossi hanno guadagnato il primo posto nel ...

