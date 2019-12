ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Gettavano lein “vere e proprie fosse comuni” per liberare ideldi Rionero in Vulture, in provincia di, e quindi rivenderli illecitamente fino al 300% del costo reale. Queste le accuse della procura potentina guidata da Francesco Curcio che ha chiesto e ottenuto l’arresto di 6 persone – tre in carcere e altrettante ai domiciliari – e l’applicazione di una settima misura interdittiva nell’ambito di un’inchiesta che vede 15 indagati. Un “sistema”, lo hanno chiamato gli inquirenti. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia di un cittadino sulla compravendita delle tombe. Gli investigatori hanno individuato “un sistema che di fatto orientava e monopolizzava l’aggiudicazione dei servizi e dei lavori pubblici” nel, tra cui la gestione del, per un totale di circa 2 milioni ...

TutteLeNotizie : Potenza, “gettavano le salme in una fossa comune per rivendere i loculi del cimitero a… - CaressaGiovanni : A Potenza gettavano le salme in fosse comuni per liberare i loculi: sei arresti - globalistIT : -