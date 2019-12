Molestata da straniero che si cala pantaloni | l' incubo di una 18enne

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Federico Garau Tanta paura per la giovane, avvicinata edal pakistano che, ormai completamente fuori controllo, non ha esitato arsi i. All'arrivo degli agenti della Polfer, il soggetto ha dato in escandescenze, arrivando a scagliarsi contro di loro Brutta esperienza per una giovane di 18 anni, approcciata e pesantementea bordo di un treno regionale da un cittadinoche, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'abuso di alcolici, non ha esitato a mostrarle addirittura le parti intime. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, il fatto si è verificato durante la serata di mercoledì 4 dicembre su un convoglio diretto a Padova. Un viaggio da autenticoper la, che è stata subito presa di mira dall'extracomunitario non appena questi è salito sul treno. Ubriaco e fuori ...