Governo | Prodi | “Se partiti pensano al proprio interesse | prima o poi l’incidente capita

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Che ci siano tensioni nella coalizione è fisiologico, io mi auguro che le forze della maggioranza trovino un accordo sul Mes (il Meccanismo europeo stabilità, ndr), perché é essenziale per il. Se le personalità della coalizioneal, seppur legittimo, i problemi si aggravano”. A rivendicarlo è l’ex presidente del Consiglio Romano, ospite della rassegna di editoria Più libri più liberi, a Roma. “Mi auguro che non avvenga un incidente, ma un incidente non è prevedibile, puòre, e quando c’è molto traffico è più facile che capiti. E in questo momento c’è molto traffico”, ha continuato, riferendosi alle frizioni all’interno dell’esecutivo, dalla manovra alla prescrizione, passando allo stesso Mes.su questo ha aggiunto: “Del reale contenuto non è si è discusso, non è stato preso ...

