Golf | European Tour 2019 | Calum Hill prende il comando a metà del Mauritius Open

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La seconda giornata dell’AFRASIA Bankdiha visto salire allo scozzese, autore di uno strepitoso giro in 64 colpi (-8) che gli vale la leadership solitaria a -12 con un colpo di vantaggio sul sudafricano Brandon Stone e al belga Thomas Detry. Il venticinquenne nativo di Kirkcaldy era salito agli onori della cronaca l’estate scorsa quando riuscì a vincere due volte sulloChallengee conquistarsi così la sua carta per lo. Già in top 15 all’Alfred DunChampionship della scorsa settimana,sta mantenedo il suo stato di grazia anche all’HeritageClub, visto che in soli due round ha messo a referto ben 15 birdie a fronte di soli tre bogey. Dietro di lui Stone è riuscito a rimanere ad un solo colpo di distanza grazie al -5 di giornata e ancora meglio ha fatto Detry che è sceso fino al ...

GolfToday_it : European Tour: Quintetto al vertice a Mauritius, 22° Paratore - zazoomnews : Golf European Tour 2019: in cinque si dividono la testa del Mauritius Open dopo il primo giro buon 21° Renato Parat… - GolfToday_it : European Tour: E. Molinari, Paratore e Gagli in campo al Mauritius Open -