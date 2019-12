wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) (Foto: Tf International Securities) Apple starebbe preparando una vera e propria rivoluzione fra due anni con la generazioneche non avrà alcun ingresso né porta, spostando tutto al wireless. Dunque, niente fori né per la ricarica della batteria né per connettere cuffie o altri accessori, ma tutti i collegamenti che diventanofili. Lo anticipa l’analista più loquace (e abbastanza attendibile) in territorio Apple ovvero il cinese Ming-Chi Kuo di Tf International Securities che vede nel futuro prossimo un melafonino con la scocca tutta lisciapiù ingresso lightning proprietario eil tanto anelato e, a questo punto, mai abbracciato usb type-c universale. La conseguenza principale è che gli auricolari e le cuffie si connetteranno soltanto in bluetooth e la ricarica della batteria avverrà solo a induzione. Due le inevitabili e legittime domande. La prima: ...

mecna : Gli avatar che vi personalizzate con l'iPhone, quelli che mandate su WhatApp per intenderci al posto delle emoticon… - Asgard_Hydra : Gli iPhone del 2021 saranno senza porte o ingressi - goccedicristall : @ShooterHatesYou Chi gli dice che il suo iPhone non è italiano? ???? -