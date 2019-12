ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Alessandro, Head of Operation e Sales&Marketing del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Sul nuovo Monopoli targato Napoli: “Ci sono caselle dedicate alla squadra del Napoli con i momenti più importanti. Al posto dell’albergo si costruiscono gli stadi. Non poteva mancare un’edizione speciale del Monopoli per il Calcio Napoli. Negli anni abbiamo dato ai tifosi cose uniche come il Super Santos azzurro”. Sul calendario del Napoli: “in edicola il 12 dicembre, tra pochi giorni. L’11 lo presenteremo alla stampa alla stazione marittima con la MSC. E’ una costante del tempo: eccellenza realizzativa di idee, grafica e numeri. E’ capitato negli anni che i numeri fossero altissimi a prescindere dal risultato sportivo. L’11 quando parleremo del calendario, aggiungerò un’altra iniziativa destinata ...

napolista : Formisano: “Marek sarà al San Paolo martedì. Premieremo la sua carriera con una sorpresa” A Radio Kiss Kiss: “Reja?… -