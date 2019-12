Fiumi a rischio | Confagricoltura parte dall’Alto Sarno

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno eAvellino – con il sostegno diCampania – sono promotrici oggi – 6 dicembre 2019 – dell’avvio del tavolo di lavoro del Contratto di Fiume dell’Alto, che affronta in maniera definitiva le azioni da mettere in campo per gli affluenti del fiume: Solofrana e Cavaiola. All’’incontro – che si tiene nella sede municipale del Comune di Solofra –cipano tutti i rappresentati dei Comuni dei due comprensori e quelli di tutti gli stakeholder pubblici e privati interessati al miglior governo della risorsa acqua nel bacino del dell’Alto. Comeintendiamo avviare la discussione ed offrire il nostro contributo, in completa sinergia con la Regione Campania e le istituzioni locali, per salvaguardare i territori e gli operatori agricoli che sono coloro che ...

