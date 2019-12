Fedez | i motivi della rottura con Rovazzi e J-Ax | “Ho perso parte della mia famiglia

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Per la prima volta dopo laha deciso di rivelare ciò che è successo con Fabioe J-Ax. I tre sono stati amici e colleghi per un lungo periodo ma qualche tempo fa, improvvisamente, hanno interrotto ogni tipo di rapporto. In una lunga intervista a “La Confessione”, ha reso noti iche hanno portato alla fine del loro sodalizio artistico, ma anche di una grande amicizia.a «La Confessione»: “Houn pezzomiaacquisita” Ospite a “La Confessione”,si è raccontato un una lunga intervista, in cui ha svelato iche si celano dietro lacon i suoi ex colleghi e amici, Fabioe J-Ax. Tante le ipotesi fatte nei mesi precedenti, ma mai confermate dai diretti interessanti, anche perché, secondo i più informati, ci sarebbe stato un accordo di riservatezza tra le parti, che avrebbe ...

novasocialnews : Fedez: “Da J-Ax e Rovazzi una ferita grande. Ho avuto la sensazione che sfruttassero la mia fragilità”… - Unf_Tweet : #fedez ha deciso di fare chiarezza sui motivi del litigio con #jax da #laconfessione - Methamorphose29 : RT @pizzacapriccios: Fedez si è dimostrato una persona molto matura e sincera, forse fin troppo per questa società, capace di ammettere i p… -