CorSport | Udinese-Napoli | out Koulibaly e Allan | rientra Milik In pole | davanti | Insigne

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non bastavaalle prese con l’infrazione al costato. Ieri si è fermato anche. Il senegalese ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra, durante l’allenamento del mattino e adesso è a rischio per la partita contro l’. La Società valuterà stamattina le sue condizioni. Ierie Ghoulam si sono allenati ancora separatamente rispetto al resto del gruppo, con Tonelli. Il brasiliano cerca disperatamente di riprendersi per l’impegno di Champions contro il Genk. Intanto, però, è tornato. Il polacco si è guadagnato la possibilità di comparire tra i convocati di oggi e, ancora più probabilmente, tra quelli di martedì. La formazione che Ancelotti schiererà a Udine dovrebbe essere più o meno quella di domenica scorsa, con Di Lorenzo a destra, soprattutto se Kalidou non ce la farà, e Mario Rui a sinistra. In mezzo,a Meret, Manolas, e ...

