Agente Lukaku | «Romelu mi sorprende anche con i suoi numeri»

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Federico Pastorello,di, parla dell’arrivo e dell’impatto del suo assistito in Serie A: grande momento per il belga Federico Pastorello,di, ha parlato a Sky Sports Uk dell’impatto del centravanti dell’Inter nel campionato di Serie A. «Se dicessi che non sono sorpreso, in parte mentirei. Non avevo dubbi che l’arrivo diin Serie A sarebbe stato un successo, ma mipersino con i. All’inizio è sempre complicato, quindi è davvero incredibile avere un impatto così positivo». Leggi su Calcionews24.com

