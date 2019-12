Live Non è la D’Urso cambia orario | ecco quando andrà in onda nel 2020

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La pubblicazione dei listini di programmazione Mediaset ha confermato come perNon è la D’Urso il nuovo anno si aprirà con l’ennesimo cambio di programmazione. Lo show di Barbara D’Urso, attualmente incon la sua secedizione dopo i fasti della scorsa primavera, è per il momento previsto nella fascia di prima serata del lunedì sera; una collocazione precaria, arrivata in seguito ad un avvio previsto per il giorno prima, e modificato in corsa con il sopraggiungere degli appuntamenti della rete. Ora, dopo tre mesi nel primo giorno della settimana, il talk si appresta are ulteriormente collocazione. Torna il Grande Fratello Vip, enon è la D’Ursoancora sede: dal lunedì, si appresta a riconquistare la collocazione dello scorso anno Se la prima serata non è ovviamente in discussione pernon è la D’Urso, are ancora ...

