Honduras | Berta Cáceres | mezzo secolo di carcere per gli assassini Ora i mandanti

feedproxy.google

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il 3 dicembre un tribunale dell'ha condannato a 50 anni diglidell'attivista per l'ambiente, uccisa nel 2016 per aver guidato la campagna contro l'Agua Zarca, un devastante progetto di diga idroelettrica che avrebbe inondato i territori del popolo Lenca. Quattro imputati, identificati come gli esecutori materiali dell'omicidio di, sono stati condannati a 34 anni, cui sono stati aggiunti altri 16 anni e quattro mesi per il tentato omicidio di (...) - Mondo / Diritti Umani,, , Difensori,Caceres

AmericalatinaAI : #Honduras, condannati a 50 anni gli assassini di Berta Cáceres. Ma non basta! #JusticiaParaBerta - blackemeraldsky : RT @amnestyitalia: Condannati a 50 anni gli assassini di #BertaCaceres Un primo passo in avanti, ma non basta! - Pietro__Bruno : RT @AmericalatinaAI: #Honduras Gli autori materiali dell'assassinio di #Berta sono stati condannati a 50 e 30 anni di carcere. Ma rimangono… -