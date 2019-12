Gazzetta | quello del Napoli a Liverpool era catenaccio purissimo e non c’è da vergognarsi

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roberto Beccantini sulladello Sport ripercorre la gara delad Anfield, una gara tutt’altro che semplice nonostante la vittoria degli azzurri in casa. Una partita in cui Ancelotti ha messo in campo uno sfacciato “”, termine che fa quasi paura e si teme a pronunciare, come se fosse l’anatema del gioco fuori José Maria Callejon, due punte rapide (il Mertens di cui sopra e Hirving Lozano), dentro uno stopper (Nikola Maksimovic), un terzino all’ala (Giovanni Di Lorenzo) e una barriera elastica, nerboruta, reattiva che la vaselina del dolce stil novo ha tradotto in 4-4-2. Fidatevi: altro che ingorghi scientificamente studiati e ostruzione sistematica delle linee di passaggio, era, confortato persino dai dati che spesso gli strilloni sventolano ebbri (fonte Uefa: possesso65%,35%). Naturalmente non se ...

