ilfogliettone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Via libera dellaposta dal governo sul decreto. I voti a favore sono 310, i voti contrari 199 e nessun astenuto. Ora l'Aula passa all'esame degli ordini del giorno. L'esame degli odg proseguira' poi domani, e ilsul provvedimento e' atteso nel pomeriggio. Il provvedimento, dopo il via libera di Montecitorio atteso per domani, passerà 'blindato' al Senato per l'approvazione definitiva. In particolare, è saltato l'rgamento della platea di contribuenti che possono presentare il 730 e c'è stata una parziale marcia indietro sul credito d`imposta per i pagamenti tracciabili. Resta invece la norma sulla Rc auto e moto sull`applicazione della classe di rischio inferiore già prevista per un membro della famiglia. Salta, invece, il bonus per l`acquisto dell`airbag sulle moto. Nulla di fatto anche sul prestito ponte per Alitalia, su cui il governo ha ...

M5S_Camera : I Certificati di Compensazione fiscale rappresentano una risposta concreta alla crisi di lungo periodo della nostra… - M5S_Camera : In commissione Finanze sono stati approvati due emendamenti al Dl Fiscale di @carlaruocco1 per la sicurezza degli s… - ilfogliettone : Dl fiscale, la Camera dice sì alla fiducia. Ora il voto finale - -