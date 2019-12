Clima | “chiudete gli occhi e visualizzate il volto dei vostri bambini” l’appello dei

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) F.QNon ci sono solo i ragazzini a combattere per consegnare al futuro un mondo più vivibile. “I nostri figli sono il più grande amore della nostra vita. Nonostante ciò, gli stiamo consegnando un mondo spezzato sull’orlo del caostico e del collasso ecologico. Come genitori, vedere questo è straziante” scrivono in una dichiarazione i “Genitori per il”. Sono i Parents for future, arrivano da 27 Paesi e hanno presentato un appello congiunto al Cop 25 (la conferenza sulche si tiene a Madrid) per esortare i governi presenti al vertice sula intraprendere azioni coraggiose contro i cambiamentitici. È la seconda volta, quest’anno, che i genitori si sono riuniti mostrando apertamente il loro sostegno agli scioperi e all’azione per il, una prima lettera aperta è stata pubblicata nell’aprile 2019. “Milioni di bambini con gli ...

Carlito60793316 : RT @ChemtrailsRoma: Il meteo regionale di rai3 dice che domani all'imbrunire ci saranno innocue velature, cio' significa che inizieranno ad… - ChemtrailsRoma : Il meteo regionale di rai3 dice che domani all'imbrunire ci saranno innocue velature, cio' significa che inizierann… -