Ciclismo | Eddy Merckx dopo la brutta caduta | “Le articolazioni mi fanno soffrire”

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019)sta guarendo dalladi un paio di mesi fa. Il Cannibale ad ottobre era stato ricoverato, con condizioni piuttosto gravi. Qualche settimanaperò le dimissioni e le cure: ieri l’apparizione pubblica per consegnare al baby prodigio Remco Evenepoel il Vélo de Cristal, premio per il miglior ciclista belga dell’anno. Il 74enne campione di tutto ha rilasciato un’intervista a la Dernière Heure: “Non sono ancora al mio meglio. Lemisempre soffrire, soprattutto ginocchia, anche e schiena. Gli organizzatori sono venuti a prendermi e mi hanno riaccompagnato immediatamentelo show in modo da non stare troppo tempo fuori casa. Il mio stato di salute non lo permette ancora. Le cose stanno evolvendo per il meglio, ma non sono ancora al 100%, per dirla in un gergo sportivo. C’è ancora del cammino da fare prima di arrivarci. ...