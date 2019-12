Verso la crisi di Governo | Matteo Renzi si prepara al voto in primavera

Caruana - premier di Malta Verso le dimissioni : crisi di governo dopo inchiesta su omicidio : dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e l'arresto del presunto mandante, l'imprenditore Yorgen Fenech, rilasciato su cauzione dopo l'arresto, il primo ministro...

Matteo Salvini - viaggio a Medjugorje e porte aperte al M5s : Verso la crisi di governo - piano in due punti : Il giorno della Liberazione per Matteo Salvini si avvicina sempre più e coincide proprio con il fatidico 26 gennaio. Data in cui la leghista Lucia Borgonzoni potrebbe prendere le redini della non più scarlatta Emilia-Romagna. Ipotesi per il leader del Carroccio non così remota visto e considerato ch

Alfredo Bazoli del Pd : "È andata male". La soffiata dopo il vertice : Verso la crisi di governo : Sulla riforma della giustizia, e precisamente sullo stop alla prescrizione dopo il 1° grado di giudizio, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, la maggioranza 5stelle-Pd non ha trovato un accordo. Lo fa intende, attraverso un'intervista a Il Fatto Quotidiano, Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in Com

La crisi di governo è un passo Verso l’abisso : Nella prima repubblica cambiare esecutivo era un modo per andare avanti. Oggi invece annuncia la catastrofe. Ecco perché siamo arrivati fino a qua

Luigi Di Maio - 5 Stelle Verso la resa : "Il secondo mandato". Crisi di governo vicina? : L'ultima assemblea con i parlamentari del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancora una volta la spaccatura interna sulla Crisi Ilva, che adesso si trasforma in paura. A quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sarebbe entrato in aula e, avendo trovat

Ex Ilva - Matteo Renzi e l'emendamento che Matteo Salvini potrebbe votare : Verso la crisi di governo : Il caso ex Ilva scuote le acque del governo ed è Giuseppe Conte, a poche ore di distanza dall'incontro con i vertici di ArcelorMittal, a pagarne le conseguenze. Il premier viene infatti tirato in continuazione per il colletto: da una parte il Pd intenzionato a ripristinare lo scudo penale, dall'altr

Crisi cosmologica : l’uniVerso è chiuso e curvo oppure piatto e aperto? : (Immagine: Getty Images) Ci chiediamo che forma abbia l’universo, non troppo diversamente da come nell’antica Grecia i filosofi Talete, Anassimandro, Parmenide e altri elaboravano le loro congetture sulla forma della Terra: un disco, un cilindro, una sfera? Sappiamo che la Terra è tonda ma gli astronomi dibattono ancora sulla forma dell’universo: piatto oppure sferico? Con una ricerca uscita sulle pagine di Nature Astronomy, i ricercatori, ...

Verso una nuova crisi di Governo : in Calabria ed Emilia Romagna i grillini correranno da soli : Salvo ripensamenti, in Emilia Romagna e in Calabria, i grillini correranno da solo alle Regionali senza riproporre l’alleanza con il

Verso una nuova crisi di governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non c’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.

Nuova crisi di Governo in vista : grillini Verso la scissione : Il Movimento grillino è in via di estinzione. Troppo facile scaricare la colpa sull’alleanza con il Partito democratico. Luigi Di

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va Verso una nuova crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

In Argentina la crisi spinge di nuovo i peronisti Verso il potere : Mar del Plata è una grande stazione balneare con un tasso di disoccupazione da record e lo specchio del disastro economico che gli argentini imputano al presidente Macri. Che il 27 settembre affronterà le urne. Leggi