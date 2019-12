Terrorismo | i talebani superano l’Isis come gruppo più mortale Ma in Europa il pericolo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il numero delle vittime delsu scala mondiale è calato del 15,2% nel 2018 rispetto all’anno precedente. Lo si evince dal rapporto Global Terrorism Index 2019 dell’Institute for Economics and Peace. Inoltre ihanno superato Daeshterroristico piùdel mondo. Il numero di morti attribuite aiè aumentato di poco meno del 71%. Al contrario, il numero dei morti attribuiti a Daesh è diminuito a livello globale di poco meno del 70%, scendendo da 4.350 nel 2017, a 1.328 nel 2018. L’Afghanistan ha registrato 7.379 morti per, con un incremento del 59% rispetto all’anno precedente. Nel frattempo Donald Trump, nei giorni scorsi, ha compiuto una visita a sorpresa alle truppe Usa in Afghanistan, incontrando il presidente afghano Ashraf Ghani, al quale ha dichiarato che “sono in corso trattative con i, che sarebbero pronti ...

