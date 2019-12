Sul fondo salva-Stati non ci faremo fregare dice Conte

Fondo salva-Stati - le bugie delle opposizioni Sul Mes sono la politica di cui non abbiamo bisogno : Il Parlamento, ieri 2 dicembre, è stato impegnato in una discussione surreale sul cosiddetto Fondo salva Stati, uno strumento del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), in discussione a livello dell’Unione europea per affrontare i casi in cui uno Stato membro sia in difficoltà a far fronte ai propri debiti, rischiando così di mettere in discussione non solo la stabilità delle proprie finanze pubbliche, ma anche dell’intera area euro. Il Fondo ...

WEEKEND IMMACOLATA : depressione Sul Mediterraneo - in attesa dell'AFFONDO ARTICO : Roma - Una depressione provenuta dall'Atlantico si isolerà dall'inizio della nuova settimana tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale e con il passare dei giorni tenterà di avanzare verso l'Italia, anche se il suo cammino verrà notevolmente ostacolato e rallentato da un campo di alta pressione che andrà ad occupare i settori centrali del Continente. Una situazione che ci porteremo dietro per alcuni ...

Quello che non torna nella ricostruzione di Conte Sul fondo Salva-Stati : Ci sono diversi buchi nella ricostruzione fatta dal premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato per dimostrare la sua costante interlocuzione con il Parlamento e la correttezza del suo operato nella duplice veste di presidente del Consiglio gialloverde e giallorosso. L’intervento è tutto volto a provare come le aule parlamentari siano state “sempre e costantemente aggiornate”, via via che la riforma del Fondo ...

Titoli e aperture : la trattativa tra l'Italia e l'Ue Sul fondo salva-Stati raccontata dai quotidiani in edicola : Alla fine il governo tratterà con l'Europa sul salva-Stati, il meccanismo nato come fondo finanziario per la stabilità economica dell'eurozona. La riunione tra esecutivo e maggioranza è stata caratterizzata da tensioni tra i giallorossi. Con i renziani che non hanno disertato il summit. In ogni caso il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avrà il mandato di cercare una mediazione con Bruxelles in modo da poter evitare scossoni al ...

Ritrovato in fondo a crepaccio corpo senza vita del disperso Sul Gran Sasso : Pescara - Il corpo senza vita di M.M., l'uomo di Città Sant'Angelo disperso da 36 ore sul Gran Sasso, è stato Ritrovato da una squadra di tecnici del corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul versante Sud-Ovest del monte Camicia, in un piccolo canale parallelo al sentiero del Centenario a 2200 m s.l.m. Con il supporto della squadra da terra e del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Arianna Fontana Sul podio nei 1500 metri! In corso la 10 km femminile di sci di fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

Di Maio minaccia la crisi di governo : l’esecutivo cadrà senza rinvio Sul fondo salva Stati : Domani vertice a Palazzo Chigi, sul tavolo un documento dei 5 Stelle . Il ministro degli Esteri: «Il nostro sistema bancario rischia il fallimento, c’è un meccanismo folle »

Fondo salva-Stati - Salvini : “Mattarella è garante della Costituzione - la faccia valere. Evitare la firma Sul Mes - sarebbe mortale” : Sul Fondo salva Stati Matteo Salvini chiede l’intervento del presidente della Repubblica. “Chiederemo il rispetto della separazione dei poteri, chiederemo al garante della Costituzione di fare valere la Costituzione“, ha detto il leader della Lega in una conferenza stampa convocata alla Camera per andare all’attacco del Mes. “Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali. Chiediamo un incontro al ...

Rissa alla Camera Sul fondo Salva Stati - il presidente Fico : “Spettacolo indecente a cui hanno assistito anche ragazzi delle scuole” : “Quello che è successo nell’Aula della Camera è inaccettabile“. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico è intervenuto con una nota per condannare la Rissa avvenuta tra i banchi parlamentari nel pomeriggio mentre si stava discutendo il decreto Sisma. Al centro della polemica il Fondo Salva Stati e le accuse reciproche tra maggioranza e opposizioni. Durante la discussione, i parlamentari hanno lasciato i banchi e si sono ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Voglio provare a vincere la Coppa del Mondo sprint - insisterò Sulle lunghe distanze” : Federico Pellegrino è pronto per il suo esordio stagionale, il faro dello sci di fondo italiano debutterà in Coppa del Mondo durante il prossimo weekend: a Ruka (Finlandia) sono in programma le sprint a tecnica classica oltre alle 10km-15 km a tecnica classica e a tecnica libera. Il valdostano sarà sicuramente protagonista non soltanto in questo appuntamento ma per tutto l’anno, il suo obiettivo è quello di battagliare per la Coppa del ...

Le mani spariscono - si fondono e poi riappaiono : il trucco spopola Sul web ma in pochi riescono a riprodurlo : Le mani sembrano fondersi l’una nell’altra, per poi riapparire di fronte allo schermo. Toni Pareno, 19 anni, californiana, ha lanciato una specie di moda sui social network che consiste in un trucco frutto di un’illusione ottica. In tanti hanno provato a riprodurlo ma senza successo. L'articolo Le mani spariscono, si fondono e poi riappaiono: il trucco spopola sul web ma in pochi riescono a riprodurlo proviene da Il Fatto ...

Fondo salva-Stati - i pro e i contro della riforma e la trattativa possibile : “Chiediamo impegni Sull’assicurazione europea sui depositi” : Dietro le polemiche politiche sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità c’è la sostanza di un trattato che secondo tutti gli osservatori presenta qualche rischio per l’Italia. Ma in cui, perlomeno, non è passata la ristrutturazione automatica e preventiva del debito dei Paesi che chiedono assistenza, punto su cui i governi del Nord Europa avevano invece insistito. Per Angelo Baglioni, docente di Economia politica alla ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : Federico Pellegrino tra l’obiettivo di contrastare Klaebo e il sogno di crescere Sulle lunghe distanze : A pochi giorni dal ritorno della Coppa del Mondo di sci di fondo, che prenderà il via venerdì in quel di Ruka, in Finlandia, con una sprint a tecnica classica, andiamo ad analizzare le prospettive che attendono uno dei due più importanti rappresentanti del panorama italiano (e non solo): Federico Pellegrino. A 29 anni, il campione di Nus è già nella storia della sua specialità, con le sue 14 vittorie in gare di primo livello (dalla Coppa del ...