Sciopero Auchan-Conad | lavoratori in piazza a Milano il 5 dicembre

Conad - Sciopero nazionale per Auchan e Sma : i sindacati chiedono chiarezza sulle condizioni della rete vendita : Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato per la giornata di mercoledì 30 ottobre uno sciopero nazionale che coinvolgerà 18mila lavoratori di Auchan e Sma. Le sigle chiedono a Conad, che le ha di recente acquistate, di fare chiarezza sulle sue effettive capacità di risollevare le sorti della rete vendita. “Solo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i ...