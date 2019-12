Meningite Bergamo | ragazza di 19 anni si sente male in Università e muore | scatta la

urbanpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Grande dolore e incredulità a Villongo, in provincia di, per la scomparsa della 19enne Veronica Cadei. Lase n’è andata il 3 dicembre 2019 in seguito ad unafulminante. E’ successo tutto nel giro di una notte. La giovane si è sentitamentre si trovava all’Cattolica di Brescia, inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi. Un amico l’ha accompagnata in ospedale al Civile e nel giro di poco tempo la situazione si è aggravata. Veronica se n’è andata nell’arco di una notte. Il dolore di familiari e amici è inimmaginabile. Nel frattempo la Regione Lombardia ha avviato la profilassi.19morta di“Questa notizia ci riempie di dolore – affermano il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera – La giovane era stata ricoverata ieri agli ...

