Mena Massoud | «Ho fatto Aladdin | ma nessuno a Hollywood mi chiama»

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)Essere il protagonista di un blockbuster non assicura nuovi ingaggi. A rivelarlo è, l’attore ventottenne che ha prestato il volto adnel live-action diretto da Guy Richie, arrivato a un miliardo di dollari al box-office mondiale. «La verità è che non ho ottenuto niente di rilevante dopo il film. Sono in un certo senso stanco di dover stare in silenzio», spiegain un’intervista al The Daily Beast, convinto che il ruolo gli avrebbe spalancato le porte di. https://www.youtube.com/watch?v=FLdEVdFZJgk «Voglio che le persone sappiano che non è tutto rose e fiori quando realizzi qualcosa come. ‘Deve aver guadagnato milioni. Deve ricevere tutte queste offerte grandiose’. No, niente di tutto questo. Non ho avuto nemmeno ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Aladdin e lo sfogo di Mena Massoud: “Da quando il film è uscito nessuna offerta lavorativa!”… - cullamijustin : RT @peterxmena: @ Hollywood possiamo castare Mena Massoud per favore? No perchè è un attimino assurdo che col talento che ha (ci inserisc… - GamingToday4 : La star di Aladdin Mena Massoud non ha ottenuto una sola audizione da quando è stato rilasciato Disney Remake… -