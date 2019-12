Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip | “Spero tanto che…”

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne - la foto è intima. E scatena i fan : “Ah - lui con gli occhiali?” : Pochi ci avrebbero scommesso, ma tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi l’amore va a gonfie vele. La coppia, nata nella scorsa stagione nello studio di Uomini e Donne dove lui era tronista, è sempre più unita e innamorata. E continua a essere amatissima dal pubblico di Maria De Filippi forse perché sono entrambi genuini, spontanei e ironici come traspare anche dai rispettivi profili social. Si è anche parlato di una gravidanza nei giorni scorsi ...

Claudia Dionigi Instagram - foto bollente con Lorenzo Riccardi : «Ma il Cobra lo fa con gli occhiali?» : Sempre più innamorati, affiatati. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più acclamate della storia di Uomini e donne. I fan apprezzano soprattutto la loro genuinità e ironia, che traspaiono dai post singolari che pubblicano sui social. Una sorta di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini in chiave moderna se vogliamo. Dal giorno della scelta al dating show di Canale 5 sono passati diversi mesi, eppure il sentimento che li lega non ...

News Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : “Claudia non è incinta - ma…” : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi fa chiarezza: “Claudia Dionigi non è incinta!” Su una cosa si è sicuri: con il trono di Lorenzo Riccardi, almeno, si rideva. Purtroppo ora con il Trono Classico di Uomini e Donne i telespettatori devono avere a che fare con scelte affrettate, prive di sentimento, o momenti che gridano business con voce quasi baritonale. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv (in edicola da oggi) ...

Uomini e Donne - la segnalazione e la confessione di Lorenzo Riccardi sulla corteggiatrice di Giulio Raselli : “L’ho baciata più volte” : Non solo Veronica Burchielli, anche Giulio Raselli è in crisi dopo le pesantissime segnalazioni piovute in puntata su una delle sue corteggiatrici preferite. Lo dicono le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, sempre fornite dal sito Il Vicolo delle News. Veronica, si legge, pensa ancora ad Alessandro Zarino: ha confessato a Maria De Filippi e al pubblico di volere un chiarimento con lui prima di concentrarsi sul suo percorso. Ed è ...

Anticipazioni Trono Classico - Giulia nella bufera : baci con calciatori e Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne Anticipazioni, Giulio Raselli in tilt: pesante segnalazione su Giulia D’Urso Pesante segnalazione su Giulia D’Urso! La protagonista delle Anticipazioni del Trono Classico di oggi è senza dubbio la corteggiatrice di Giulio Raselli. Quest’ultimo è in seria difficoltà, dopo un percorso altrettanto complicato. Il tronista ha fatto due esterne con Giovanna e due […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, ...

Lorenzo Riccardi - ex U&D - in radio : 'Vorrei fare il GF Vip - Wanda Nara non mi è simpatica' : Lorenzo Riccardi è sicuramente uno dei personaggi famosi più vicini al Grande Fratello Vip 4: il ragazzo, infatti, è considerato dai fan e dalle riviste uno dei candidati principali al cast del reality Mediaset. In un'intervista che ha rilasciato di recente a radio radio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato che gli piacerebbe tanto entrare nella Casa. Dei dubbi, invece, il 'Cobra' li ha su colei che sarebbe stata scelta per il ruolo di ...

Grande Fratello Vip 4 - Lorenzo Riccardi nel cast? La sua risposta : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia nata e cresciuta nello studio di Uomini e Donne, sono stati ospiti di Giada Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica di Radio Radio. In occasione dell'intervista, i due hanno rivelato come procede la relazione. I due vivono insieme, ormai da alcuni mesi, a Latina, città natale dell'ex-corteggiatrice, e hanno avviato un'attività di piante stabilizzate. Matrimonio e figli? C'è in progetto ...

Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara - poi il Gf Vip : l’ex tronista si svela : Lorenzo e Claudia news, la coppia si racconta tra convivenza e sogni nel cassetto Le ultime news su Lorenzo e Claudia sono arrivate direttamente dai microfoni di Radio Radio. La coppia infatti era presente oggi in studio con Giada Di Miceli durante la sua trasmissione Non succederà più e hanno parlato di davvero tante cose. […] L'articolo Lorenzo Riccardi al veleno su Wanda Nara, poi il Gf Vip: l’ex tronista si svela proviene da ...

Lorenzo Riccardi in pole per il GF Vip. Claudia : “Non sarà facile” : Lorenzo Riccardi sul Grande Fratello Vip 2020: “Sono tra i candidati!” Il Grande Fratello Vip non partirà in questi ultimi mesi del 2019 bensì all’inizio del 2020. Condurrà Alfonso Signorini e gli opionisti dovrebbero essere Pupo e Wanda Nara. Signorini e Barbara d’Urso hanno fatto pace così che Pomeriggio 5 e Domenica Live possano poi parlare del reality senza imbarazzo. Tra i possibili concorrenti c’è anche ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Claudia : 'Un figlio? Sì' - Trono Classico - : Uomini e Donne Trono Classico, news ed anticipazioni: Giulio e Giovanna sempre più complici al punto da scambiarsi un bacio, mentre Giulia e Daniele...

Claudia Dionigi : Un figlio con Lorenzo Riccardi? Lo desideriamo : Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che sembrano essere intenzionati a costruire una famiglia insieme nonostante la giovane età. I due si sono fidanzati davanti alle telecamere di Canale 5 a conclusione della scorsa stagione televisiva e, mentre molti loro “colleghi” si sono già detti addio, Lorenzo e Claudia sembrano essere sempre più innamorati l’uno dell’altra. Il loro ...

Nicolò Ferrari e Giulia Cavaglià insieme? Avvistati : scrive lui (e su Lorenzo Riccardi…) : Giulia Cavaglià e Nicolò Ferrari Avvistati, la verità dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e Nicolò Ferrari sono finiti al centro di pettegolezzi che ci son parsi da subito assurdi per il loro contenuto: si diceva in effetti che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatore nonché tentatore di Nilufar Addati […] L'articolo Nicolò Ferrari e Giulia Cavaglià insieme? Avvistati: scrive lui (e su ...