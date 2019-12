Endometriosi - cos'è?/ Malattia femminile del 'caso' Carmen Di Pietro : sintomi e cure : Cos'è l'Endometriosi? La Malattia femminile, ancora non completamente chiarita, colpisce il 10-15% delle donne in eta riproduttiva.

Carmen Di Pietro e Karina Cascella - scontro sugli insulti alla donna con l’endometriosi : «È colpa della tua ignoranza» : Non si placano le polemiche per lo scontro tra Carmen Di Pietro e una trentenne radioascoltatrice, affetta da endometriosi. La showgirl ha avuto l’opportunità di chiarire l’accaduto a Pomeriggio Cinque, ma nello studio di Barbara D’Urso non sono mancati momenti di tensione tra Carmen Di Pietro e Karina Cascella. Carmen Di Pietro, ospite di una emittente radiofonica romana, aveva risposto duramente ad una donna affetta da ...

“Scusatemi ho sbagliato - sono mortificata”. Carmen Di Pietro - clamorosa gaffe. Barbara D’Urso si infuria : La showgirl e conduttrice Carmen Di Pietro si è resa protagonista nelle scorse ore di un’incredibile gaffe. Durante il programma radiofonico ‘The Morning Show’ in onda su Radio Globo, ha attaccato una ragazza dicendo: “Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna”. Peccato però che la diretta interessata avesse un problema: “Mi hanno dovuto operare alle ovaie, ho delle emorragie che durano ...

Carmen Di Pietro scatena il caos : «Se con il ciclo non vai a lavoro - non sei degna di essere donna» : Uno scivolone per Carmen Di Pietro con delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. L’ex moglie di Sandro Paternostro infatti ha sentenziato che “Se con il ciclo non vai a lavoro non sei degna di essere donna”, attirando su di se numerose critiche. Teatro dei fatti il programma radiofonico “The Morning Show” sulle frequenze di RadioGlobo, dove la Di Pietro ha prima dialogato, poi litigato con una donna che ha raccontato di avere una ...

Carmen Di Pietro : “Se con il ciclo non vai a lavoro - non sei degna di essere donna” - il web s’infuria : Carmen Di Pietro ha insultato in radio una donna che raccontava di essere affetta di una forma di endometriosi talmente forte da non riuscire ad andare a lavorare nei giorni del ciclo mestruale. Grave scivolone per Carmen Di Pietro, ex moglie di Sandro Paternostro. La donna ha recentemente rilasciato una dichiarazione che ha fatto molto […] L'articolo Carmen Di Pietro: “Se con il ciclo non vai a lavoro, non sei degna di essere ...