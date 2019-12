Usa | sparatoria a scuola | agente apre il fuoco contro uno studente 17enne e lo neutralizza

Usa - sparatoria in un supermercato Walmart in Oklahoma - 3 morti. Ucciso il killer : Tre persone sono rimaste uccise da colpi d'arma da fuoco sparati in un supermercato Walmart a Duncan, nell'Oklahoma. Lo riferiscono fonti locali, citando la polizia.Continua a leggere

Usa - sparatoria in un liceo : due morti : 21,53 sparatoria in un liceo di Santa Clarita, nella contea californiana di Los Angeles. Due studenti sono morti per le ferite riportate: si tratta di un 14enne e di una ragazza di 16 anni. Quattro i feriti, due restano in gravi condizioni. Tra di loro anche il ragazzo sospettato di aver aperto il fuoco, uno studente, di origini asiatiche, che ha compiuto oggi 16 anni. Si sarebbe sparato alla testa.

Usa : sparatoria in un liceo in California - diversi feriti : Diverse persone sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta poco fa nel liceo Saugus di Santa Clarita, vicino a Los Angeles, nello stato della California.Continua a leggere

Usa - 3 morti e 9 feriti in sparatoria : 12.08 Almeno 3 uomini sono morti e altre 9 persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta a Long Beach circa 40 chilometri a sud del centro di Los Angeles, in California. Secondo alcuni testimoni la sparatoria è iniziata in una casa dove forse era in corso una festa. Secondo l'Abc,invece, il fatto è avvenuto in strada, nei pressi di una casa.

Usa - sparatoria in Texas : due vittime : 13.00 Almeno due persone sono rimaste uccise e altre 12 ferite in una sala di Greenville, 72 chilometri a nord-est di Dallas, in Texas, dove un uomo armato ha iniziato a sparare. Quando l'uomo ha aperto il fuoco, nella sala del Party Value era in corso una festa per l'inizio dell'anno scolastico. Erano presenti centinaia di ragazzi. Secondo i media locali, l'aggressore avrebbe usato un fucile calibro 277e ora sarebbe in fuga.

Usa - sparatoria a una festa di studenti universitari : almeno due morti e 12 feriti : E' di almeno due morti e dodici feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala di Greenville dove si stava svolgendo una festa, poco fuori Dallas, in Texas. Quando un uomo ha premuto il grilletto sulla folla nella sala si stava svolgendo un party degli studenti della Texas A&M University Commerce.Continua a leggere

Usa - sparatoria a Brooklyn : 4 morti : 14.55 sparatoria a Brooklyn,New York. Quattro morti e tre feriti gravi. La sparatoria è avvenuta alle prime ore del mattino nell'area di Crown Heights. La Nbc parla di un "brutale incidente" lungo Utica Avenue, fuori da un locale notturno. Secondo il New York Post (che cita sue fonti), due persone sono state prelevate dagli agenti per essere interrogate. Le indagini sono in corso.

Usa - sparatoria a New York : 4 morti e tre feriti : Quattro morti e tre feriti. E’ il bilancio di una sparatoria a Brooklyn, New York. L’allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata nell’area di Crown Hieghts. Gli agenti si sono trovati davanti ai quattro morti e ai tre feriti gravi, ma non in pericolo di vita. Le indagini sono in corso. L'articolo Usa, sparatoria a New York: 4 morti e tre feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Usa - sparatoria nella notte in un bar di Kansas City : 4 morti - il killer è in fuga : I fatti sono avvenuti nel cuore della notte al Tequila KC di Kansas City. Cinque persone sono rimaste ferite nella sparatoria. “Il sospettato non è ancora stato arrestato”, ha fatto sapere la polizia.Continua a leggere