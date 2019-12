Tentato furto al bancomat poste di Sassa | banditi messi in fuga dagli abitanti

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 dicembre 2019) L'Aquila - Un tentativo diè stato messo in atto la scorsa notte alla colonnina deldell'ufficio postale di,in località Ponte San Giovanni, ma i malviventi non sono riusciti a compiere l'impresa, grazie alla solerzia degli, che svegliati da insoliti rumori sono scesi in strada, mettendoli in. Sul posto dopo l'allarme dei stessi cittadini sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla banda di malviventi. leggi tutto

