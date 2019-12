SPY FINANZA La febbre dell' oro con una domanda scomoda per l' Italia

SPY FINANZA/ Il Mes e il 1992 mondiale a cui sopravvivere : Siamo di fronte a un rimescolamento degli equilibri globali. L'Italia deve puntare a sopravvivere. E a non credere a tutto quel che si dice sul Mes

SPY FINANZA/ I pericoli nascosti dei nuovi rialzi delle Borse : Le Borse continuano a muoversi intorno ai livelli record, mentre la Fed di fatto ha dato vita a una nuova fase di Quantitative easing

SPY FINANZA/ Altro che Mes - l'Italia è già colonia e paga i suoi errori : Sarà la crisi in arrivo a mettere al tappeto il sistema bancario italiano, non certo il Mes, la Germania, la Francia o l'Europa

SPY FINANZA/ E se la riforma del Mes fosse una salvezza per l'Italia? : Se la riforma del Mes servisse a eliminare il doom loop esistente tra banche e politica non sarebbe affatto un male per l'Italia

SPY FINANZA/ L'azzardo di Trump per non perdere i suoi grandi elettori : La situazione economica negli Usa non è florida e Trump sta cercando quindi di non perdere i voti del Mid-West agricolo che soffre

SPY FINANZA/ Il rischio 'palla di neve' per bond e spread : Nelle ultime settimane sono diminuiti i bond a tassi negativi ed è aumentato lo spread dell'Italia, nonostante sia attivo il Qe della Bce

SPY FINANZA/ La mano tesa della Germania all'Italia per sfidare la Francia : La recente mossa tedesca sull'Unione bancaria potrebbe rappresentare una mano tesa all'Italia per sfidare insieme la Francia

SPY FINANZA/ I trucchi di Jp Morgan e i sospetti sulle mosse della Germania : Jp Morgan è riuscita a costringere la Fed a prendere provvedimenti che ha usato a suo vantaggio. È bene allora prestare attenzione a Deutsche Bank

SPY FINANZA/ Il 2008 torna - e il mercato si prepara a sparire - : L'accelerazione di Aramco verso l'Ipo è sospetta. E non mancano nuovi segnali di un ritorno verso il 2008 per i mercati finanziari

SPY FINANZA/ Spread - gli indizi che portano a un nuovo rialzo : Ormai non si parla più di Spread, ma sembra che il differenziale tra Btp e Bund a dieci anni sia destinato a tornare a salire

SPY FINANZA/ Il nuovo segnale di allarme che arriva dagli Usa : La situazione sui mercati finanziari non è florida e ci sono anzi segnali piuttosto preoccupanti che arrivano dagli Stati Uniti

SPY FINANZA/ WeWork e gli unicorni pronti a far schiantare il mercato : WeWork è passata dalla possibile quotazione in Borsa al salvataggio per evitare il fallimento davvero in pochissimo tempo

SPY FINANZA/ I guai di Usa e Cina nascosti dai media : Ci sono dati e notizie che non raggiungono i media mainstream, ma che invece sono importanti per capire cosa ci aspetta davvero

SPY FINANZA/ I guai nascosti dalla festa per i risultati di Jp Morgan : Ieri sono stati comunicati risultati trimestrali di Jp Morgan superiori alle attese. Proprio pochi giorni dopo le mosse emergenziali della Fed