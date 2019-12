Prof universitario pubblica tweet pro Hitler | è polemica Il rettore chiede il

Professore universitario pubblica tweet pro Hitler - è polemica. Il rettore chiede il licenziamento : Il prof pubblica un tweet pro Hitler, ma secondo il rettore si tratta di "opinioni personali". Polemiche per il "cinguettio" di un docente dell'Ateneo di Siena, il professor...

Il caso del Professore universitario di Siena che esalta Hitler : Sono al centro di polemiche i tweet che esaltano il nazismo postati da Emanuele Castrucci, docente all'università di Siena, dove insegna filosofia del diritto e filosofia politica pubblica. Scrive il professore, postando una foto di Hitler che fa parlare in prima persona: "Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo". Numerose le reazioni ...

Elezioni Regionali in Calabria : il M5S sceglie<br> il Prof universitario Francesco Aiello : Il MoVimento 5 Stelle ha scelto, ma non ancora ufficializzato, il nome da presentare come candidato alla presidenza della Regione Calabria: è l'economista e docente universitario Francesco Aiello, Professore di politica economica all'Università della Calabria nonché fondatore di Open Calabria. Il diretto interessato, però, non ha ancora sciolto la riserva e si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno questo che più che un onore ...

“Veneto? Nessuna compassione per gli evasori fiscali”. Polemica a Ferrara per il post di un Professore universitario : Ha scritto su Facebook. “Sarò duro. Nessuna compassione per Venezia o per i Veneti. Il Veneto è la regione con la più alta evasione fiscale. In Veneto la Lega governa da 30 anni, rubando o permettendo la corruzione mostruosa praticata da Galan e da Forza Italia. Proprio nessunissima solidarietà. Anche perché vogliono l’autonomia. Vero? E allora se la cavino da soli”. Autore del post è Gianfranco Franz, docente del Dipartimento di economia ...