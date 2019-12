Ordina la pizza e quello che succede dopo è la sua salvezza

La figlia chiama la polizia e ‘Ordina’ una pizza : così salva la madre dalla violenza domestica : Per salvare sua madre da un episodio di violenza domestica, una donna ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza. Dopo le prime perplessità, l'addetto del servizio telefonico ha capito la richiesta e attraverso alcune domande con risposte creative ha potuto inviare degli agenti a casa della donna, salvandola dalle violenze e arrestando chi le perpetrava.Continua a leggere

Rimini - finge di Ordinare una pizza e chiede aiuto al 112 : Mio marito mi picchia : Tre anni di violenza da parte del marito. Succede a Rimini, dove una donna di 40 anni ha trovato la forza di denunciare in seguito all'ennesimo episodio di maltrattamenti. Per chiedere aiuto, però, la vittima ha dovuto usare una strategia. E così, mentre si trovava in casa con il marito, la donna ha finto di ordinare una pizza a domicilio. Invece di comporre il numero della pizzeria, ha chiamato il 112.\\Quando al centralino dei carabinieri di ...

