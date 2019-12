Mercedesz Henger | la dedica di Lucas Peracchi | «Chi dovrebbe stare al tuo fianco ti vuole

Mercedesz Henger - ora parla la segretaria di Riccardo Schicchi : “È successo subito dopo la sua nascita” : Una settimana fa Mercedesz Henger rivelava a Live Non è la D’Urso di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi. Poco dopo quella confessione in diretta, è arrivato l’attacco durissimo della madre 46enne, Eva Henger, che in un video social ha detto di essere molto delusa da lei per aver infangato la memoria del regista: “L’unica e ultima richiesta è stata che di questa cosa non si parlasse pubblicamente”. E sempre nel programma di ...

Lucas Perracchi contro Eva Henger. A Mercedesz scrive : "Chi ti dovrebbe amare vuole solo vederti piangere" : Non si placano le polemiche tra Lucas Perracchi e la madre di Mercedesz, Eva. L'ex tronista di Uomini e Donne, a poche ore dalla puntata andata in onda ieri sera di Live - Non E' La D'Urso, ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram contro Eva Henger, tuonando contro l'ungherese e scatenando un nuovo dissapore.Protagonista, stavolta, l'argomento delicato della paternità di Riccardo Schicchi che, come rivelato da Mercedesz, non ...

Mercedesz Henger In Lacrime Per il Padre! : Mercedesz Henger, in diretta a Domenica Live, smentisce le parole della madre Eva Henger sulla dichiarazione in merito alla paternità di Riccardo Schicchi e si commuove al suo ricordo. Ecco cosa è successo durante la diretta da Barbara D’Urso! Mercedesz Henger torna in studio a Domenica Live. La giovane ai microfoni di Barbara D’Urso vuole rispondere alle accuse social della madre. E soprattutto tiene a precisare che lei non voleva ...

Lucas Peracchi pubblica una lunga dedica d’amore a Mercedesz Henger su Instagram : “I panni sporchi si lavano in famiglia“, dice un famoso detto. Non così, però, per Eva Henger e sua figlia Mercedesz che già da tempo sono al centro del mirino dei gossip. La diatriba tra madre e figlia era iniziata a causa delle accuse di Eva nei confronti di Lucas Peracchi (attuale compagno di Mercedesz). Dopo un incontro/scontro tra i tre, le cose sembravano essere chiarite, ma Mercedesz ha sganciato un’altra bomba nel ...

Live Non è La D’Urso - Eva Henger : “Non sono arrabbiata con Mercedesz - solo delusa” : Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Eva Henger dice la sua sulla rivelazione fatta da sua figlia Mercedesz, circa la vera identità del suo padre biologico. In seguito alla rivelazione della figlia Mercedesz sull’identità del suo padre biologico, Eva Henger, ospite ieri sera a “Live Non è La D’Urso”, ha voluto dire la sua […] L'articolo Live Non è La D’Urso, Eva Henger: “Non sono arrabbiata ...

Non è finita. Lucas Peracchi contro Eva Henger : su Mercedesz Henger volano accuse pesanti. È guerra senza tregua : Non finisce la guerra tra Lucas Peracchi e Eva Henger. Tutto è nato dopo le parole di Eva sulle dichiarazione della figlia Mercedesz che aveva rivelato la verità su Riccardo Schicchi e la sua falsa genitorialità. “Riccardo è stato derubato del ruolo di padre”, aveva ammesso una molto arrabbiata Eva, che più di una volta ha cercato di dissuadere la figlia dal dichiarare questa verità.“Se l’avesse sentito, sarebbe morto una seconda volta”, ha ...

Eva Henger/ Mercedesz e Schicchi : social - 'dubbi anche sulla madre' - Non è la D'Urso - : Eva Henger a Live Non è la D'Urso: con sè una nuova testimonianza sul caso del vero padre biologico della figlia Mercedesz.

Eva Henger : Delusa da Mercedesz - Schicchi non voleva si sapesse la verità” : Barbara d’Urso ha ospitato Eva Henger nella puntata del 2 dicembre scorso di Live! per conoscere la sua verità riguardo la figlia Mercedesz e l’ex marito, nonché padre adottivo della ragazza, Riccardo Schicchi. Solo una settimana fa, infatti, la figlia della ex attrice a luci rosse aveva rivelato ai microfoni di Canale 5 che suo padre, Schicchi, non era in realtà il suo padre biologico. Le rivelazioni di Mercedesz avevano fatto infuriare la ...

Lucas Peracchi - le parole dedicate a Mercedesz dopo l'intervento di Eva Henger a Live - Non è la d'Urso : L'ex tronista sui social: "Le persone che dovrebbero essere a prescindere sempre al tuo fianco, sono le prime che vogliono vederti piangere"

Eva Henger contro Mercedesz a Live Non è la D’Urso : “Avrebbe dovuto…” : Live, Eva Henger contro Mercedesz: “Non avrebbe dovuto parlare di Riccardo Schicchi” Nel salotto di Barbara D’Urso continua la faida della famiglia Henger. La scorsa puntata Mercedesz ha rivelato pubblicamente che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. Tali dichiarazioni scatenarono la rabbia di Eva Henger che sui social l’attaccò duramente dicendole di aver ucciso per la seconda volta il padre. Adesso a ...

Eva Henger : "Non sono arrabbiata con Mercedesz - sono delusa - la volontà di Riccardo Schicchi andava rispettata" (Video) : Eva Henger è intervenuta durante la puntata di questa sera di Live - Non è la D'Urso per replicare in tv alle dichiarazioni della figlia Mercedesz riguardanti Riccardo Schicchi che, come ormai è già noto, non è il padre biologico della primogenita della showgirl ed ex attrice hard ungherese.Eva Henger ha ribadito quanto detto, tramite Instagram Stories, il giorno dopo la messa in onda dell'intervista della figlia Mercedesz sempre a Live - Non è ...

Eva Henger attacca la figlia : “Mercedesz ha fatto uscire questa notizia” : La lotta intestina tra Eva e Mercedesz Henger, madre e figlia, è venuta alla ribalta nelle ultime settimane. La dichiarazione shock della ragazza secondo la quale Riccardo Schicchi non sarebbe stato il suo vero padre biologico ha fatto infuriare la madre, che a Live – Non è la D’Urso esprime tutta la sua delusione. La delusione di Eva Henger Eva Henger, ospite nello studio di Live – Non è la D’Urso, aggiunge nuove dichiarazioni sulla tormentata ...

Mercedesz Henger a Domenica Live risponde alla mamma Eva Henger : Mercedesz Henger ospite a ‘Domenica Live’, ha replicato alle dichiarazioni della mamma Eva che non aveva gradito le confessioni della figlia fatta ‘Live Non è la d’Urso’. Riccardo Schicchi non è il suo vero padre Mercedesz: “Mi dovrò ripetere. Questa cosa non volevo uscisse. Quando c’era padre sapevo che non si doveva essere in giro. Ho detto una bugia bianca che Riccardo fosse il mio padre biologico. ...

