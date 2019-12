Lautaro Martinez | addio Inter? Si muove il Barcellona | il diktat di Leo Messi

Calciomercato Inter - Marotta : 'Non abbiamo paura di perdere Lautaro Martinez' : L'Inter si appresta ad affrontare il campionato già venerdì nell'anticipo a San Siro contro la Roma, occasione per consolidare il primo posto in attesa dell'altro big match della giornata, quello che vedrà di fronte sabato sera all'Olimpico Lazio e Juventus. La rosa dell'Inter si sta dimostrando all'altezza della Serie A e della Champions League, ma come confermato più volte da Conte ha bisogno di alternative valide ai titolari. A tal riguardo ...

Lautaro Martinez - retroscena di mercato : fu proposto a Monchi : Lautaro Martinez, a pochi giorni dalla sfida contro la Roma spunta un retroscena di mercato: fu proposto a Monchi per 14 milioni Lautaro Martinez, che sta facendo faville con la maglia dell’Inter in questo campionato, avrebbe potuto giocare la sfida di venerdì alla Roma a casacca inversa. L’emittente Tele Radio Stereo rivela un curioso retroscena di mercato. L’argentino sarebbe stato proposto da un intermediario a Monchi, nel ...

Probabili formazioni 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

Calciomercato Inter – Marotta frena il rinnovo di Lautaro Martinez : “abbiamo fiducia in lui - ma non è ancora il momento” : Nonostante le ottime prestazioni in campo, l’Inter non ha ancora deciso di proporre il rinnovo a Lautaro Martinez: il giocatore ha la fiducia del club, Marotta rassicura sulla serenità della situazione “Il rinnovo di Lautaro? La posizione contrattuale non è assolutamente compromettente, in primis perché è un bravissimo ragazzo, è riconoscente all’Inter e alle persone che l’hanno portato qui. Non è in una situazione ...

Lautaro Martinez : l’attaccante dell’Inter al top in Europa in una statistica : Lautaro Martinez continua ad impressionare: l’attaccante dell’Inter non smette di segnare. Ieri la sua doppietta ha regalato il primato Luataro Martinez non smette di segnare e spinge l’Inter in testa alla classifica. L’attaccante nerazzurro, infatti, ha regalato vittoria e primato alla sua squadra con la doppietta di ieri alla Spal. Lautaro sale a quota 13 gol in tutte le competizioni: è il più giovane in Europa a ...

Inter - nel segno del ‘Toro’! Lautaro Martinez è l’uomo in più di Conte : sorpasso alla Juventus con vista sullo scudetto : Una doppietta di Lautaro Martinez regala all’Inter i 3 punti del sorpasso sulla Juventus: il ‘Toro’ è l’uomo in più della rosa di Conte e ne incarna perfettamente lo spirito Guardando la classifica di Serie A ci si accorge dell’ennesimo sorpasso in vetta: Inter 37, Juventus 36. C’è una sostanziale differenza rispetto al passato: 14 partite per entrambe, questa volta non ci sarà alcun controsorpasso nel ...

PAGELLE Inter Spal : Brozovic magistrale - Lautaro Martinez decisivo VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Inter Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Spal, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lautaro Martinez, Brozovic FLOP: Igor VOTI Inter: Handanovic 6; D’Ambrosio 5.5, De Vrij 6.5, Skriniar 6; Candreva 6.5 (78′ Godin sv), Vecino 6.5, Brozovic 7, Gagliardini 6 (78′ Borja Valero ...

Lautaro Martinez fa felice l'Inter : doppietta e sorpasso in classifica : L?Inter non si ferma e grazie a uno scatenato Lautaro Martinez vince a San Siro 2-1 contro la Spal e sorpassa la Juventus (2-2 in casa contro il Sassuolo) in testa al campionato. Antonio Conte...

VIDEO Inter-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi : doppietta di Lautaro Martinez - nerazzurri in testa alla classifica! : L’Inter ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A ed è balzata in testa alla classifica della Serie A approfittando del pareggio casalingo della Juventus contro il Sassuolo. I nerazzurri fanno esplodere il pubblico di San Siro e si portano al comando con un punto di vantaggio sui Campioni d’Italia, a decidere la contesa è stata la micidiale doppietta di Lautaro Martinez che ha spedito in orbita i ...

Inter Spal 2-1 LIVE : Lautaro Martinez spreca tutto : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Spal 2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 4′ Ritmi bassi – Spal tutta dietro ...

Live Inter-Spal 2-0 Lautaro Martinez fa doppietta : Impegno domenicale pomeridiano quest'oggi per l'Inter di Antonio Conte, in campo alle 15 a San Siro contro la SPAL, per la 14esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalle fatiche di...

Inter Spal 1-0 LIVE : gol di Lautaro Martinez : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Spal 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 4′ Ritmi bassi – Spal tutta dietro ...

