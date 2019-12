Lazio-Juventus | probabili formazioni | Correa e Immobile sfidano CR7 e Dybala

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sabato 7 dicembre 2019 allo Stadio Olimpico si disputerà il match tra, valido per il 15° turno di Serie A. Un incontro di vertice che vedrà la seconda e terza della classe darsi battaglia. Laviaggia a ritmi altissimi in questa stagione con una terza posizione da 30 lunghezze, 'figlia' del secondo miglior attacco e la terza miglior difesa. Nel 14° turno, ieri, i biancocelesti hanno piegato l'Udinese con un rotondo 3-0 nel quale, sempre più capocannoniere con 17 reti, ha segnato sia su rigore che su azione e Luis Alberto ha realizzato un penalty. Invece laha faticato contro il Sassuolo portando a casa un misero punto nel 2-2 che ha fatto scivolare la squadra torinese in seconda posizione appannaggio dell'Inter, per la seconda volta in questa stagione....

juventusfc : In occasione della trasferta #LazioJuve si comunica che, a seguito del sold out nel settore ospiti, verrà aperta la… - Antonio8384 : Contro la Lazio mi aspetto una Juve ferita e feroce, che metta in chiaro chi comanda! #Sarri si gioca molto, da ade… - kayoderotifa : RT @MaxPhlankMUFC: In the Italian Serie A, 1. Inter 2. Juventus 3. Lazio 4. AS Roma This weekend, Lazio Vs Juventus Inter Vs AS R… -