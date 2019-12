anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre mesi sofferti, poi la luce.è uscito dal tunnel e ha ritrovato il gol facendo anche un favore al. Il colpo di testa che ha steso il Chievo ieri pomeriggio ha infatti contribuito a garantire ai giallorossi un vantaggio di nove punti sul gruppetto delle terze. Venerdì il destino lo porterà proprio a contrapporsi alla squadra con cui ha realizzato più gol in carriera (62 in 114 presenze). Una gara difficile in casa della capolista che quest’anno nel Sannio ha perso terreno solol’Entella. Quello tra ‘Felicione’ e il club giallorosso è sempre stato un rapporto particolare. Oreste Vigorito non ha mai nascosto di essere particolarmente affezionato a lui, citandolo anche nel corso di una recente conferenza stampa. Una stima ricambiata totalmente dall’attaccante 37enne, ...

anteprima24 : ** E' una fuga... Felice: le parole di Evacuo in vista del match contro il ##Benevento ** - simpsonnfamily : RT @sembracarnevale: 'sei come una mamma per me' detto dal ragazzo con cui ti frequenti per me è da fuga immediata #uominiedonne - ines_soul : RT @quelladeicorvi: E poi ho visto la dama, scarmigliata e perduta, correre nel bosco, e correre e inciampare, e cadere e rialzarsi, in una… -