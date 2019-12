«Blinding Lights» di The Weeknd e altre 4 nuove canzoni da ascoltare subito

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Vi aspetta una settimana nuova, nuova. Premete play su una playlist leggera, liberatoria, da defaticamento e riflessione prima di ributtarsi al lavoro. Da «» di Thea «Lento Violento» dei Canova si balla, si riflette, ci si innamora e si fanno tante cose belle. L'esistenza va celebrata ogni giorno, anche con un nuovo pezzo inspirational. Un invito, anzi cinque, a credere sempre nella forza rigeneratrice della vita quotidiana. Awolnation, «California Halo Blue» Sono tornati, finalmente. E questo pezzo è veramente avvolgente. Aaron Bruno e soci lo hanno scritto dopo i tragici incendi che colpirono la California nel 2008 e in particolare dopo quello che ha colpito la città di Bruno, che viene rievocato con quel remember the night of November che gira in loop. Il nuovo doppio singolo California Halo ...

presamaleseason : RT @peterxmena: Ho appena sentito le due canzoni di The Weeknd e tralasciando che nelle foto sembra Bruno Mars, Heartless non mi è piaciuta… - jshebehid : Ame comunque che pezzone Blinding Lights io sono innamorata di The Weeknd è sempre una conferma non mi delude maii - valeriezakharov : @holdencederfeld navy blue - charlotte lawrence e blinding lights - the weeknd credo ti potrebbero piacere entrambe fammi sapere -