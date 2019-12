Anticipazioni Uomini e donne 2 dicembre | Giulia Quattrociocche sceglie Daniele Schiavon

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La programmazione disubisce oggi 2una variazione rispetto alle abitudini delle ultime settimane. Come già annunciato durante la puntata trasmessa venerdì 29 novembre su Canale 5, l'appuntamento del lunedì non sarà dedicata al Trono Over con largo spazio soprattutto per Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. I protagonisti del giorno saranno, invece, i giovani tronisti Giulio Raselli,, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli con la messa in onda della seconda parte della registrazione effettuata lo scorso 14 novembre. Dopo avere assistito alla fuga di Giulio verso casa di Veronica, questo pomeriggio la parola passerà allae al suo inaspettato annuncio. La giovane romana, infatti, ammetterà di essere giunta al termine del suo percorso televisivo e di non avere dubbi sul suo corteggiatore preferito.: ...

LadyNews_ : Uomini e Donne, anticipazioni trono over 2 dicembre 2019 - - ElGanspo : Uomini e Donne, anticipazioni: colpo di scena per Ida e Riccardo del Trono Over! - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 2 dicembre: la scelta di Giulia Quattrociocche - #Uomini #Donne… -