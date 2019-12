blogo

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Cerco sempre di scegliere le persone da intervistare, mi devono interessare”. Perché per, in questi casi, vale soprattutto il rapporto che si riesce ad instaurare con il proprio interlocutore: “Enzo Biagi diceva che chi intervista dovrebbe preparare una sola domanda, la prima. Una volta fatta quella dovrebbe mettersi all’ascolto”.Di nuovo in onda su Rai 3 con In Arte, il conduttore torna a dedicarsi alle protagoniste della musica italiana con due appuntamenti dedicati rispettivamente ad Ornella Vanoni, domenica 1 dicembre, e Gianna Nannini una settimana dopo.: "ilA di Via? D'accordo con Fiorello" pubblicato su TVBlog.it 01 dicembre 2019 10:19.

SerieTvserie : Pino Strabioli a Blogo: 'Farei il DopoFestival. Sala A di Via Asiago a Rispoli? D'accordo con Fiorello' -