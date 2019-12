ilfogliettone

(Di domenica 1 dicembre 2019) Un ottimo Sassuolo ferma lantus sul 2-2 allo Stadium mettendo a rischio la prima posizione in classifica dei bianconeri tallonati dall'Inter che in caso di vittoria contro la Spal guadagnerebbe in solitaria ladel campionato. Sotto una pioggia battente i campioni d'Italia passano in vantaggio al 20', due minuti dopo il pari degli emiliani con Boga. Nella ripresa, al 47' Caputo porta avanti i neroverdi. Ronaldo su rigore al 67' pareggia i conti. La classifica vede la squadra disalire a 36 punti, a 14 il Sassuolo. La prima conclusione dell'incontro è di marca neroverde, un tiro debole di Traore che non impensierisce Buffon oggi titolare. Ripartenza, Higuain la mette al centro per Emre Can che liscia il pallone da posizione favorevolissima. Poco dopo è sempre il nazionale tedesco a scaldare i pugni di Turati con una conclusione da fuori. Ci prova di testa anche ...

forumJuventus : Una brutta Juve frena in casa col Sassuolo. Unica nota positiva il ritorno al gol di Ronaldo #JuveSassuolo - Adnkronos : Juve frena la sua corsa in vetta: 2-2 col Sassuolo - ilfogliettone : Juve frena la sua corsa in vetta. Sarri striglia la sqaudra - -