Friuli | si è tolto la vita l' uomo che uccise la sua fidanzata nel luglio 2017

(Di domenica 1 dicembre 2019) Una tragedia si è verificata nelle scorse ore a Muzzana del Turgnano, in- Venezia Giulia. Infatti, secondo quanto riportano numerosi media locali e nazionali, Francesco Mazzega, 37 anni, si èlaimpiccandosi nel giardino della sua abitazione dove era recluso agli arresti domiciliari. Proprio venerdì scorso l'è stato condannato a 30 anni di carcere per il delitto della sua, Nadia Orlando, barbaramente assassinata nel. Gli inquirenti avevano deciso per la misura cautelare ai domiciliari proprio per scongiurare che in carcere l'potesse compiere un gesto estremo, in quanto avrebbe ripetuto diverse volte che per quello che ha fatto non merita il perdono....

