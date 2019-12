DE ZERBI | «Juve forte | stimo tanto Sarri per quello che fa» – VIDEO

Juventus-Sassuolo - De ZERBI : “se non hai coraggio qui sei morto. Turati? E’ matto” : Roberto De Zerbi ha commentato con soddisfazione ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 ottenuto dal suo Sassuolo a Torino contro la Juventus: “Ci voleva coraggio e qua ancora di più, se non hai quello sei morto ancora prima di iniziare a giocare – ha detto il tecnico dei neroverdi -. La mia squadra ha giocatori bravi, che sanno giocare e hanno bisogno del gioco. Poi c’è la mia idea. Dovevamo fare così, a costo anche di ...

Juventus-Sassuolo 2-2 : De ZERBI dà spettacolo - Sarri gioca come Allegri : Finisce 2-2 tra Juventus e Sassuolo. E ovviamente ci vuole un calcio di rigore per pareggiare la partita, per un fallo su Dybala. Già è stata una sorpresa che l’arbitro La Penna non ha fischiato un altro rigore nell’ultimo quarto d’ora. E senza rigori, la partita non si vince. È il Sassuolo di De Zerbi a dare spettacolo. gioca circa sessanta minuti di calcio show. Il primo tempo sarebbe dovuto finire 1-3 per gli emiliani, ...

Altro che Scansuolo - impresa della squadra di De ZERBI che ferma la Juventus : gol - spettacolo ed ‘orrori'[FOTO] : Juventus-Sassuolo in diretta – Si è concluso un march importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Sassuolo che hanno dato vita ad una partita incredibile fino all’ultimo minuto di gioco. Partita non entusiasmante per la Juventus, molto bene invece gli ospiti che hanno giocato con grande carattere e alla fine possono recriminare. Vantaggio per la Juventus grazie ad un gol siglato da Bonucci da ...

Diretta Juventus Sassuolo/ Streaming video DAZN : la sfida tra Sarri e De ZERBI : Diretta Juventus Sassuolo Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.