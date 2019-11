Repubblica | la metamorfosi di Sinisa | che capisce di essere umano

ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Su, Emanuela Audisio parla di unaperMihajlovic. La malattia ha cambiato profondamente l’allenatore del Bologna. “Non per il trapianto di midollo, per le 19 pastiglie al giorno, per i tanti chili persi, per la lotta contro la leucemia. Ma perché i bravi allenatori approfittano degli avversari per capire”. Così, è scomparso il vecchio, “feroce, polemico e contestato guerriero”. Non c’è più nemmeno “il cattivo maestro che insegna le guerre”. “Scomparsa anche la sua brutale ansia dittatoriale che l’aveva portato a scambiare lo sport per un’ascia. Perfino le sue lacrime sono diverse: non per il male, ma per quanto fa male. Aspettare, sperare, nonpiù padroni dei gesti e della voglia. Non si è mai visto un allenatore gestire così pubblicamente la malattia con una squadra, con una città, con una ...

