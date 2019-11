Mes | Conte sicuro | Governo saldo | lunedì spazzerò via le chiacchiere

Mes - Salvini : "Ruba ai poveri per dare ai ricchi". Conte : "Per me doveroso informare il Parlamento" : Matteo Salvini oggi è stato a Portoferraio e, ovviamente, ha parlato del suo argomento preferito per attaccare il governo in questi ultimi giorni, il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, spiegandolo la vicenda a modo suo:"Abbiamo dovuto usare le maniere un po' forti per dire agli italiani che qualcuno a dicembre voleva firmare a nome vostro un trattato che, per come è scritto, ruba ai poveri per dare ai ricchi, ovvero usa ...

Salvini : “Il Mes ruba i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Conte si dimetta” : Continua il duello a distanza fra il premier e il suo ex vice. Scontro fra Pd e 5s sul fondo salva-Stati

Salvini : "Il Mes toglie ai poveri per dare ai ricchi. Conte ha firmato senza perMesso? Si dimetta" : “Se hai firmato qualcosa che non avevi il permesso di firmare dimettiti e chiedi scusa perché con i risparmi degli italiani non si scherza. Per questo ho convocato Conte lunedì”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a proposito del Mes, intervenendo a Portoferraio (Livorno) all’Isola d’Elba.Sul fondo salva Stati il leader della Lega continua: “Il Mes ruba ai poveri per dare ai ...

Salvini : «Il Mes ruba soldi a poveri per darli a ricchi. Conte? Si dimetta» : Il segretario della Lega: «Mi fa tristezza un presidente del Consiglio che parla con minacce e querele»

Mes - Fusaro : 'Genera meccanismo di cattura del debito - Conte avvocato dei mercati' : La questione Mes continua a tenere banco. Nel corso della trasmissione Coffee Break di La 7, Diego Fusaro ha avuto modo di fornirei il proprio punto di vista sulla vicenda. Nell'occasione non ha mancato di criticare in maniera aperta un'Unione Europea che non tutelerebbe l'interesse dei popoli, ma mirerebbe addirittura a spogliare della sovranità ciascuno Stato membro. Il tutto per dare maggiori poteri ad enti non democratici come la Banca ...

Mes - la telefonata tra Gentiloni e Palazzo Chigi. Bomba dall'Europa : fallito il compito del Conte bis? : Il braccio di ferro sul Mes mette in ginocchio Giuseppe Conte. Preso nella morsa del Movimento 5 Stelle (contrario) e del Pd (favorevole), il premier deve gestire una partita pericolosissima per sé e per il governo. Per sé, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'hanno accusato di aver tradito il P

Mes - Luigi Di Maio fa la guerra a Conte e Pd. Retroscena : rinvio del voto o crisi di governo : Il Mes per Luigi Di Maio è diventato una questione di vita o di morte. Motivo? Più per la faccia dei grillini che per l'Italia e gli italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia l'assalto al premier Giuseppe Conte e al Pd, favorevoli all'approvazione del Fondo Salva Stati. Dopo mesi di silenzio

Mes - Matteo Salvini fa fare un'altra figuraccia a Conte : "Non ho mai avuto l'immunità parlamentare" : "Per essere avvocato, Giuseppe Conte o è confuso o è ignorante". È Matteo Salvini a sottolineare il clamoroso sfondone del premier sulla immunità parlamentare. Conte lo aveva invitato a rinunciare all'immunità e affrontare una querela per diffamazione sul caso Mes. "Non ho mai avuto l'immunità parla

Mes - Conte : Governi usino bene i fonti : 12.35 "I Governi centrali e locali sono chiamati in vista del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale a un forte impegno a assicurare un'efficace performance nell'utilizzo dei fondi comunitari", ha detto il premier Conte al Forum Eusalp a Milano. "Coesione territoriale e strumenti come le macro-regioni testimoniano come le buone politiche siano un buon antidoto alla disillusione nei confronti dell' Europa",aggiunge.E rileva:c'è una nuova ...

Mes - Salvini : conseguenze - se già ok Conte : 12.09 "Grazie alla Lega gli italiani ora sanno" del Mes "adesso Conte dovrà spiegare","se qualcuno ha firmato senza comunicarlo al Parlamento pagherà le conseguenze" e se Conte "vuole querelarmi si metta in fila, prima c'è Carola". Così in piazza Montecitorio,Salvini che dice di voler incontrare Mattarella sul Mes. "Ringrazio Berlusconi per la premura ma la Lega non ha bisogno di garanti, ci garantiamo da soli. L'Europa dalla Lega non ha nulla ...

Mes - Sergio Mattarella e il "gelido silenzio" dopo l'appello di Salvini. Retroscena : a rischiare è Conte : La risposta di Sergio Mattarella: "Un gelido silenzio". Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, di fatto il più affidabile interprete dei pensieri e degli umori dei Capi dello Stato, spiega che "non ha destato molto stupore sul Colle" l'appello di Matteo Salvini al Capo dello Stato. Il

Mes - Matteo Salvini e il momento cruciale : "Abbiamo detto a Conte : Non firmiamo un caz***. È agli atti" : "Sul Mes l'abbiamo sempre detto: non firmiamo un caz***". Matteo Salvini lo sottolinea, senza censure: "È agli atti". In conferenza stampa con lo stato maggiore della Lega, l'ex vicepremier attacca frontalmente Giuseppe Conte, accusato di "tradimento" per non aver riferito nulla al Parlamento sull'a

Mes - Giovanni Tria smaschera Conte : "Ho firmato e lui si è congratulato. Credo che Salvini e Di Maio..." : "Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes". È Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l'ex ministro e

Mes - Tria : "Penso i vice sapesseroConte si congratulò per l'accordo" : l’ex ministro dell’Economia del governo gialloverde Giovanni Tria, nel rievocare il giorno di giugno in cui si definì l’accordo su una bozza di riforma del Mes da sottoporre al summit dei giorni successivi, ricorda in un’intervista a la Repubblica che “si trattava di tradurre in un testo definito l’accordo che era stato raggiunto nel dicembre precedente”. Segui su affaritaliani.it