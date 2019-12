Massa | sindaco e assessore con le famiglie aggrediti con sputi e spintoni da

Salvini : “Il sindaco di Massa aggredito a Firenze è nazismo rosso” : Matteo Salvini bolla come "nazismo rosso" l'aggressione al sindaco di Massa avvenuta nella serata di sabato a Firenze poco prima della cena elettorale organizzata per lo stesso segretario leghista: "Quando una certa parte della sinistra non ha fiducia nella democrazia, ricorre all’odio e alla violenza fisica, è richiesta la massima vigilanza da parte di tutti".Continua a leggere