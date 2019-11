Biagio Antonacci si conferma cantautore maturo ma leggero

Biagio Antonacci : «Non sono una star. E mi sono rinnamorato della musica» : Biagio Antonacci riscopre il suo amore per la musica, come fosse il primo giorno. A 56 anni, dopo un’estate trascorsa in un tour negli stadi con Laura Pausini, a ricantare i successi che lo hanno portato fin qui, pubblica il suo quindicesimo album, anticipato dal singolo Ci siamo capiti male, ritrovando la voglia di raccontarsi. LEGGI ANCHEBiagio Antonacci e Laura Pausini: «Noi due, fatti per cantare insieme» Da sempre riservato nella vita ...

“Chiaramente visibili dallo spazio” è il nuovo album di studio di Biagio Antonacci : Milano. «Sono un artista che fa la vita della gente comune: ho la fortuna di svegliarmi tardi, vado al bar,

Adrian ospiti terza puntata : Biagio Antonacci e Andrea Scanzi : Biagio Antonacci e il giornalista Andrea Scanzi ospiti della terza puntata di Adrian Live Biagio Antonacci e il giornalista Andrea Scanzi sono gli ospiti di stasera nel pre show di Adrian Live giunto alla terza puntata (settima in totale). Proprio Biagio Antonacci ha comunicato tramite i suoi social la presenza nel programma di Adriano Celentano «Stasera ….. un incontro che quando accade ancora mi porta emozione». E dunque, ...

Arriva l’instore tour di Biagio Antonacci per Chiaramente Visibili Dallo Spazio : Sono annunciate le date per l'instore tour di Biagio Antonacci. Chiaramente Visibili Dallo Spazio sarà quindi presentato durante le due date che l'artista di Rozzano ha annunciato per il supporto del nuovo album. L'artista sarà a Milano domenica 1 dicembre, con la tappa che ha previsto al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a cominciare dalle 16. Biagio Antonacci sarà anche a Bari, il 5 dicembre, alla Feltrinelli di Via Melo, a cominciare ...

Biagio ANTONACCI/ 'Mio fratello' - il duetto con Celentano e la rivelazione.. - Adrian - : BIAGIO ANTONACCI ospite di Adriano Celentano duetta sulle note di 'Mio fratello': 'l'avevo scritta per te, ma non volevo disturbarti...'

“Ci siamo capiti male” - il nuovo video di Biagio Antonacci : E' online il video di "Ci siamo capiti male", il nuovo singolo di Biagio Antonacci che anticipa "Chiaramente visibili dallo spazio" (Iris /Sony Music), l'album disponibile dal prossimo 29 novembre in versione fisica in cd e vinile e già disponibile in prenotazione in tutti gli store. Il video vede la partecipazione straordinaria delle azzurre della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato che sono diventate vice campionesse del mondo in Corea ...

Audio e testo del nuovo singolo di Biagio Antonacci - Ci Siamo Capiti Male anticipa il prossimo album : A una manciata di giorni dal rilascio del disco, il nuovo singolo di Biagio Antonacci apre la nuova era discografica del cantautore di Rozzano. Ci Siamo Capiti Male arriva in radio a cominciare dal 15 novembre, così come era stato annunciato al momento del lancio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio. Ci Siamo Capiti Male è una canzone d'amore che mette in luce l'anima latina dell'artista, con un arrangiamento che ne esalta la scrittura e il ...

12 brani nella tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci : i titoli di Chiaramente Visibili Dallo Spazio : Mancano una manciata di giorni, ma con la tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci sembrano davvero correre le ore che ci separano dal rilascio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, prossima prova sulla lunga distanza dell'artista di Rozzano. Il nuovo lavoro sarà anche anticipato da un singolo in radio dal 15 novembre, Ci Siamo Capiti Male, che l'artista ha annunciato in occasione della resa ufficiale del nuovo album. Il brano fa ...