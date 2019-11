Acqua alta a Venezia | vigili del fuoco trovano edicola in fondo canale della Giudecca

Venezia - tra Acqua alta e referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

Venezia - dall’Acqua alta al referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

Acqua alta Venezia : raccolti 541mila euro con il numero solidale 45500 : Grazie al numero solidale 45500 attivato per sostenere la città di Venezia sono state raccolte finora donazioni pari a 540.946 euro. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. Per donare c’è tempo fino al 14 dicembre, inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500 attraverso i gestori telefonici che hanno aderito ...

Venezia : nuova Acqua alta oggi - picco massimo a 114 cm : Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - nuova acqua alta stamane a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – Direzione Polizia locale del Comune di Venezia segnala che la marea ha raggiunto un massimo di 114cm alle ore 10.50 a Punta della Salute Canal Grande, 114cm a Burano

Acqua alta a Venezia : picco di marea a 115 cm - allagato il 20% della città lagunare : Come previsto, l’Acqua alta è tornata ad allagare Venezia: il picco di marea si è fermato a 115 cm a Punta della Salute alle 10:40, allagando il 20% della città. Il centro Maree del Comune di Venezia prevede nuovi picchi, di 100 cm alle 00:25 e 105 cm alle 11:15. L'articolo Acqua alta a Venezia: picco di marea a 115 cm, allagato il 20% della città lagunare sembra essere il primo su Meteo Web.

Torna Acqua alta a Venezia. L’Europa - non c’e’ piu’ tempo : E' passata l'emergenza, ma Venezia non e' ancora uscita dal tunnel dell'acqua alta di questo anomalo autunno 2019. Mentre il Governo ha stanziato i primi aiuti, e il Comune si appresta a ricevere i moduli di privati e aziende con la richiesta danni per l''ondata' del 12 novembre, la citta' e' stata sommersa anche oggi da una marea di 121 centimetri sul medio mare (28% del suolo allagato). E le previsioni non sono buone: il fenomeno si ripetera' ...

Maltempo : a Venezia l'Acqua alta oggi e domani : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - A Venezia stamattina è tornata l'acqua alta. Secondo il Centro Previsioni del Comune, l'alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un'acqua alta a 105

Maltempo a Venezia - ancora Acqua alta fino a domani : stamattina si è allagata parte del centro storico : A Venezia stamattina è tornata l’acqua alta. Secondo il centro Previsioni del Comune, l’alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un’acqua alta a 105 cm, e anche per domani mattina è prevista un’acqua alta a 130 cm alle 10,45. L'articolo Maltempo a Venezia, ancora acqua alta fino a domani: stamattina si ...

Acqua alta a Venezia : massima a 110 cm alle 10 - domani si replica : Nuovo picco di Acqua alta a Venezia: la marea ha toccato alle 10 una massima di 110 cm nel punto di rilevazione di Punta della Salute, secondo quanto reso noto dal Centro maree del Comune. Lo stesso valore è previsto per domani alle 10:20. L'articolo Acqua alta a Venezia: massima a 110 cm alle 10, domani si replica sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - donna dispersa in Piemonte - Acqua alta a Venezia. Straripa il Sannio nel Napoletano : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. In provincia di Alessandria una donna è dispersa. Allerta per la piena del Po. Nel Savonese...

Venezia - nuovo picco di Acqua alta : 130 cm. FOTO : Scongiurata comunque la quota di 140 cm prevista inizialmente. I livelli della marea resteranno alti anche la prossima settimana (LO SPECIALE)

Maltempo - dispersa una donna in Piemonte - Acqua alta a Venezia : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. Un'auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria: i...

Venezia - nuovo picco di Acqua alta : chiuso il ponte votivo allestito per la festa della Salute : L‘acqua alta a Venezia ha toccato i 130 centimetri sul medio mare, disattendendo così le previsioni che davano per stamani una massima di 140 centimetri. Marea quindi sostenuta ma in linea con le massime che si sono registrate in più occasioni nella città lagunare. Il sindaco Luigi Brugnaro ha comunque disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante, allestito per la festa della Madonna della Salute L'articolo Venezia, nuovo picco di ...

Acqua alta a Venezia : i livelli di marea rimarranno elevati per tutta la settimana : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia segnala che oggi, domenica 24 novembre, la marea ha raggiunto un massimo di 130cm alle ore 09.25 a Punta della Salute Canal Grande e 136cm alla diga di Lido – San Nicoletto. Anche Chioggia ha raggiunto il valore di 130cm alle ore 09:05. Questo valore ha comportato un allagamento della superficie viaria cittadina pari a circa ...