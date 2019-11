Swg | Zaia e Bonaccini i governatori più amati

Sondaggio Swg - i governatori più amati. Luca Zaia - trionfo leghista. Su Zingaretti umiliante plebiscito : Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, subito seguito da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: l'efficacia dell'operato dei presidenti delle Regioni fotografata dall'Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia - ad esclusione di Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Ad