Suicidio assistito e obiezione di coscienza medico : cos’è e come funziona : Suicidio assistito e obiezione di coscienza medico: cos’è e come funziona Si tratta di una questione etica, prima ancora dei suoi risvolti rilevanti per il diritto. Stiamo parlando del Suicidio assistito e dell’obiezione di coscienza del medico, ovvero temi quanto mai discussi e dibattuti negli ultimi tempi, e su cui anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di intervenire con una sentenza specifica sul correlato tema ...

Corte Costituzionale : si al Suicidio assistito ma a determinate condizioni. Nessun obbligo per i medici : La Corte Costituzionale, con la recente pubblicazione della sentenza n.242/2019 in merito al caso Cappato, ha ratificato la non punibilità dell’aiuto al suicidio “per garantire la prevalenza della legalità Costituzionale su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore”. Proprio perché non è stata approvata Nessuna normativa, la Corte ha ritenuto di intervenire, ...

Suicidio assistito - “Non è vero che è una via di uscita comoda”. Marco Gentili racconta dolore e fatica della Sla : “Vivere non è solo respirare” : Come un paguro alla sua conchiglia. La Sclerosi Laterale Amiotrofica ha lasciato a Marco Gentili, 30 anni compiuti il mese scorso, il solo uso di un dito. Eppure chi conosce questo giovane uomo, dottore con lode in Relazioni internazionali, sa che è enormemente attaccato alla vita. Un attaccamento che non gli ha impedito di impegnarsi in politica con il Pd e nell’associazione Luca Coscioni e battersi. Come per la legge sul Biotestamento: ...

Sabina - la donna che accompagna chi sceglie il Suicidio assistito : Ginevra, vista dall’oblò accanto a cui sono seduta, scintilla a un’intensità che mi pare incongruente con il motivo per il quale sono qui. Il motivo è la signora bionda e sottile che mi aspetta agli arrivi: si chiama Sabina Cervoni e accompagna le persone che scelgono di morire. Questo verbo – morire – lei non lo pronuncia mai. Dice andarsene, ma più spesso partire: è perché – spiega – ci sono parole che le piacciono e ...

Eutanasia e Suicidio assistito - le tre religioni monoteiste dicono "no" : Giuseppe Aloisi Cristianesimo, ebraismo ed islam hanno firmato una dichiarazione congiunta che rilancia un "no" assoluto all'Eutanasia e alle altre pratiche eutanasiche Condivisione assoluta sulla natura negativa dell'Eutanasia e del suicidio assistito: questa è la principale conclusione che deriva dalla "Dichiarazione congiunta delle religioni monoteiste abramitiche sulle problematiche del fine vita", che segna un punto decisivo sul ...

No dei medici al ‘Suicidio medicalmente assistito’ : “La nostra missione è combattere le malattie - tutelare la vita” : Il suicidio assistito non deve essere necessariamente medicalizzato, ciò non toglie che il professionista continuerà a restare vicino al malato in tutte le fasi che il diritto all’autodeterminazione gli consente, fino a dopo la morte, certificandola. Questa la linea dei medici emersa a Parma, durante il convegno nazionale “Il suicidio assistito tra diritto e deontologia. La legge, il consenso e la palliazione”, organizzato ...

Ordine Medici : no a Suicidio assistito : 14.26 "Il medico non abbandonerà mai a se stesso il paziente,assicurerà sempre le cure palliative per contenere il dolore sino alla sedazione profonda e sarà presente fin dopo il decesso. Certificherà,ma non compirà l'atto fisico di somministrare la morte".Così il presidente della Federazione Ordini dei Medici,Anelli,riassume la posizione della Consulta di Bioetica di Fnomceo. "Si vuole rispettare la volontà di chi decide di porre fino alla ...

I rischi del Suicidio assistito a domicilio : Come era prevedibile – per non dire scontato – i vincoli già di per sé poco solidi posti dalla Consulta nell’ordinanza dello scorso settembre che di fatto dà il via libera al suicidio assistito in Italia, rischiano di cadere davanti all’attivismo legislativo parlamentare. E’ stato depositato al Sena

Cosa indica la Consulta per una legge sul Suicidio assistito : Sul suicidio assistito – con l’ordinanza della Corte costituzionale del 2018 e il recente comunicato che anticipa la pubblicazione della sentenza – è ripreso un dibattito ampio e conflittuale. Molteplici gli interrogativi. Diverse le posizioni dei decisori sulle prossime responsabilità legislative.Una breve cronistoria. La questione origina dal processo a Marco Cappato, incriminato ...

EUTANASIA PER MALATO DI DEPRESSIONE/ Suicidio assistito in Canada - legge violata : Quando la legge sull'EUTANASIA viene violata con il consenso medico: il caso di un MALATO di DEPRESSIONE che ha ottenuto di morire