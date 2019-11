Ridotta la tassa sugli assorbenti | ma solo su quello biodegradabili

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un primo passo, ma davveroun passo nella battaglia sulla tampon tax. Nel decreto fiscale è prevista unazionedal 22 al 5 per cento per gliche rispettano alcune caratteristiche: devono essere compostabili e. Sono i meno utilizzati. https://twitter.com/gualtierieurope/status/1200152901299122179 Ad annunciarlo su Twitter è stato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. «Tagliata la #tampontax. L’IVA su tamponi ecompostabili epassa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel #decretofiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di #Intergruppodonne». Sono anni che gruppi diversi, dadi Giuseppe Civati a Laura Boldrini, chiedono una riduzione dellazione. L’ultimo degli slogan è: «Il ciclo non è un lusso». Questa è la prima delle ...

